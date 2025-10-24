weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadtbild und Migration: Protest gegen Merz in Magdeburg

Kritik an Bundeskanzler Merz Viele Fotos: Hunderte Magdeburger bei Aktion „Wir sind das Stadtbild“

In Magdeburg neben dem Rathaus haben sich am Samstag, 25. Oktober 2025, Hunderte Menschen versammelt. Die Aktion „Wir sind das Stadtbild“ soll zeigen, dass Magdeburg bunt und vielseitig ist. Grund für die Versammlung ist eine scharf kritisierte Aussage von Bundeskanzler Merz.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 25.10.2025, 18:33
„Wir sind das Stadtbild" rufen zahlreiche Menschen in Magdeburg, um gegen die Aussage von Bundeskanzler Merz zu protestieren. Sie wollen Vielfalt zeigen.
Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - „Wir sind das Stadtbild“, sagen Hunderte Personen, die sich am Samstag in der Magdeburger Innenstadt am Rathaus versammelten. Dazu aufgerufen hat das Bündnis Solidarisches Magdeburg.