In Magdeburg-Stadtfeld steht das diesjährige Weihnachtsspektakel. Die Stände des eintägigen Weihnachtsmarkts nutzen ihre Einnahmen für den guten Zweck.

Advent in Magdeburg

In Magdeburg-Stadtfeld öffnet ein Weihnachtsmarkt.

Magdeburg - Am 15. Dezember 2023 laden der Verein Bürger für Stadtfeld sowie zahlreiche Organisationen und weitere Vereine wieder zum Stadtfelder Weihnachtsspektakel ein. Unter dem Motto „Für den guten Zweck“ fließen die Einnahmen der gemeinnützigen Veranstaltung wie in den Vorjahren in vielfältige Projekte.

„Jeder Stand trägt dazu bei, durch den Verkauf weihnachtlicher Leckereien und handgemachter Geschenke Gutes zu tun“, informieren die Veranstalter. Besucher können sich zudem über ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen.

Posaunenchor eröffnet Stadtfelder Weihnachtsmarkt

Der Posaunenchor der Paulusgemeinde eröffnet traditionell das Weihnachtsspektakel, gefolgt vom weihnachtlichen Programm der Grundschule Annastraße und einem Auftritt der Sängerin Juliane Schmidt.

Das musikalische Abendprogramm gestalten die Gruppe Pan und die Max Demian Band. „In klassischer Bandbesetzung und von einer hingebungsvollen Bläserkombo unterstützt, sorgen sie mit Hits von James Brown bis Bruno Mars für feinste Partystimmung“, heißt es weiter.

Eisenbahn und Weihnachtsmann für Kinder

Auf die kleinen Besucher wartet eine kostenlose Fahrt mit der Weihnachtseisenbahn und ein Foto mit dem Weihnachtsmann. Auch in diesem Jahr bestehe die Möglichkeit, sich Getränke in selbst mitgebrachten Tassen oder Bechern ausschenken zu lassen, um Abfall zu vermeiden.

Das Weihnachtsspektakel findet von 16 bis 22 Uhr auf dem Wilhelmstädter Platz statt. Die Herderstraße ist dann gesperrt.

Für diese guten Zwecke wird gesammelt:

Bürger für Stadtfeld: Finanzierung des Weihnachtsspektakels und der Arbeit des Vereins

CVJM Magdeburg: für die Arbeit des Vereins

Familienhaus Magdeburg: für die Arbeit des Familienhauses

Round Table Service-Club Magdeburg: für das Kinder- und Jugendheim „Erich Weinert“

Kunstkurve: für die Arbeit der Kunstkurve

Musikkombinat: für das nächste Glacis Open Air

SPD Stadtfeld: für das Ökozentrum und den Verein Menschenzauber

Bündnis 90/Die Grünen Stadtteilgruppe Stadtfeld: für Baumpflanzungen in Stadtfeld

CDU Magdeburg: für den Verein schwerstkranker Kinder und ihre Eltern