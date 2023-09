Von vs

Von vs

Zum dritten Mal wird in Magdeburg-Stadtfeld die Kunstkurve durchgeführt. Bei dem Ausstellungsformat zeigen nur Künstlerinnen ihre Werke an acht Orten im Stadtteil.

Die Künstlerinnen der Ausstellung Kunstkurve in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Die dritte Auflage der Kunstkurve findet vom 6. bis 8. Oktober 2023 an ausgewählten Orten in Stadtfeld statt. Das Ausstellungsformat präsentiert ausschließlich weibliche Kunst und wird von Frauen in ehrenamtlicher Arbeit organisiert.

Insgesamt 24 Künstlerinnen sind mit ihren Werken an acht Standorten im Bereich der Steinigstraße, Große Diesdorfer Straße und Arndtstraße zu sehen, darunter auch drei neue Plätze. Ausstellungsorte sind das Rayon Haus (Steinigstraße 1a), die Galerie Stadtfelder Schlossküche (Steinigstraße 12a), die Instrumentenwerkstatt Schölkopf Brass (Steinigstraße 13), der Stadtteilladen Mitmischen (Maxim-Gorki-Straße 40), das Kulturkollektiv (Arndtstraße 55), Janasch’s (Arndtstraße 40) sowie das Geschäft „Fröhliche Rabauken“ (Arndtstraße 17).

Drei neue Orte beteiligen sich an Ausstellung

Unter der Adresse Arndtstraße 56, in direkter Nachbarschaft zum Kulturkollektiv, entsteht in Stadtfeld derzeit ein neuer Ort der Begegnung. „Die neuen Mieter der Ladenfläche haben kürzlich frisch renoviert und wir dürfen im Rahmen der Kunstkurve die Räumlichkeiten nutzen“, freuen sich die Künstlerinnen.

Zum Ausstellungswochenende können die Besucher verschiedenste Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Druckgrafik, Graffiti, Textil-, Glas- und Holzkunst besichtigen. Insgesamt acht Neuzugänge stellen in diesem Jahr im Rahmen der Kunstkurve aus.

Von professioneller Künstlerin bis Hobbymalerin

Zu sehen sind beispielsweise Collagen, die sonderbare Welten aus Papier zeigen, aber auch spannende und exotische Grafiken, die in einem Tabellenkalkulationsprogramm entstanden sind. Unter den Künstlerinnen ist sowohl eine professionelle Illustratorin, als auch eine leidenschaftliche Hobbymalerin.

An jedem Ausstellungsort werden Arbeiten mehrerer Künstlerinnen zu sehen sein. Diese sind auch vor Ort und stehen für Gespräche zur Verfügung, wie die Organisatorinnen informieren.

Lesungen und Livekonzerte

Zum kulturellen Rahmenprogramm gehören Konzerte, Lesungen, interaktive und kreative Mitmachangebote, Slam-Poetry und Improtheater. Besucher können sich auf Konzerte mit Denecke, dem Akustik-Duo Smoke’n’Harmony, den Bands Bernikaloe und Foyal sowie Martin Müller und Lara Schäfer freuen. Von starken weiblichen Stimmen bis hin zu Klängen, beeinflusst durch Folkmusik verschiedener Länder ist alles dabei.

Außerdem stehen sowohl DJ Lane als auch Lackschuh und Barfuß an den Decks und sorgen für Musik, die die Tanzbeine zum Schwingen bringen. Fans der Wortakrobatik sollten sich den Poetry-Slam vom Verein Minddrop, das Improtheater der Kiezkommune Stadtfeld, sowie das Improtheater Tapetenwechsel vormerken.

Führungen durch Stadtfelder Kiez

2023 bekommt außerdem der körperliche Ausdruck mehr Raum im Rahmen der Kunstkurve. Mit ihrer Performance als lebende Statue fesselt Lena Wenke die Zuschauer.

Wer sich gern mal geführt durch den Stadtfelder Kiez bewegen möchte, macht sich mit Maria Nitzschke bei ihrem Architektur-Spaziergang auf Entdeckungstour. Treffpunkt ist hier die Freifläche an der Großen-Diesdorfer Straße/Ecke Maxim-Gorki-Straße. Der Lessingplatz vor dem Janasch’s ist Treffpunkt für den tänzerischen Spaziergang mit Lena Wenke.

Marmorier-Workshop und Märchenstunde am Familiensonntag

Am Familiensonntag warten der Workshop Kunst-Wundertüte, ein Marmorier-Workshop, eine Kinderbuchlesung sowie eine Märchenstunde für Groß und Klein.

Die Ausstellung kann am Freitag, 6. Oktober, und Sonnabend, 7. Oktober, von 16 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Die Vernissage beginnt am Freitag um 16 Uhr im Rayon Haus.