Magdeburg - Unangenehmes braunes Wasser aus dem heimischen Hahn nach Rohrnetzspülungen in Trinkwasserleitungen? Das soll es bald nicht mehr geben. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) führen nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen in Sudenburg und Diesdorf sogenannte Rohrnetzspülungen mit einem neuen Verfahren durch. Diese seien in den Trinkwassernetzen regelmäßig notwendig, um Ablagerungen zu entfernen, hieß es.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.