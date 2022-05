Stadtrat in Magdeburg sichert Stellen für Sozialarbeit an Kitas

Seit 2020 beschäftigt die Stadt Magdeburg Sozialarbeiter in Kitas. Zum Projektstart überreichte Anja Deutschmann (l.), Koordinatorin des Lokalen Bündnisses für Familien, Handpuppen an Christin Rose (r.) von der Koordinations- und Netzwerkstelle „Soziale Arbeit in Kitas“. Sie dienen als Hilfsmittel im Umgang mit den Kindern,

Magdeburg - Mehr als 50 Sozialarbeiter sind in Magdeburger Schulen im Einsatz; 18 sind es in den Kitas. Weil Landesprogramme zur Förderung der Stellen auslaufen, gerietet die Sozialarbeit sowohl an Schulen als auch an Kitas in Gefahr. Bereits im März 2022 hat der Stadtrat sich demonstrativ hinter die Schulsozialarbeiter gestellt. Folgerichtig erging zur jüngsten Ratssitzung am 12. Mai 2022 der Beschluss: Auch die Kita-Sozialarbeit wird – zur Not aus städtischer Kasse – gesichert.