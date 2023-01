Stadtrat macht Weg frei für Geld für Magdeburger Feuerwehrleute

In einer Entschädigungssatzung ist in Magdeburg festgelegt, wie unter anderem Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren unterstützt werden. Neuregelungen betreffen auch den Stadtrat.

Einsatz der Feuerwehr in Magdeburg.

Magdeburg - Wer ein Ehrenamt ausfüllt, tut dies der guten Sache wegen und nicht für Lohn und Gehalt. Dennoch ist klar, dass ein Engagement in besonderem Maße auch mit besonderen Aufwendungen für den jeweiligen Ehrenamtler verbunden ist. Das betrifft zeitliche, zum Teil aber auch materielle Aspekte. Um einen Ausgleich zu schaffen und den Ehrenamtlern ihren Einsatz ein wenig zu versüßen, zahlen Kommunen für eine Reihe von Positionen Entschädigungen. Niedergeschrieben sind die Regelungen für Magdeburg in der Entschädigungssatzung, die per Stadtratsbeschluss jetzt einige Änderungen erfährt. Bereits im vergangenen Jahr war über das Thema diskutiert worden.