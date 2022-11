Stadtrat Magdeburg bewilligt Millionen-Nothilfe fürs Klinikum

Magdeburg - Notfalls aus eigener Tasche will die Stadt Magdeburg dem eigenen Klinikum 20 Millionen Euro auf Kredit vorstrecken. Zum Abschluss eines Kreditvertrages in besagter Höhe mit der gemeinnützigen Klinikum Magdeburg GmbH hat der Stadtrat heute Abend (28. November 2022) in nichtöffentlicher Sitzung die Oberbürgermeisterin ermächtigt. Der eilige Beschluss in kurzfristig einberaumter Sondersitzung ist eine unmissverständliche Botschaft auf die prekäre finanzielle Lage am Haus.