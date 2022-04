Stadtrat Magdeburg: Diese Straßen im Norden sollen saniert werden

Magdeburg - Einen Rundumschlag in Sachen Straßensanierung im Norden Magdeburg forderte die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz in der jüngsten Stadtratssitzung am 21. April 2022. In gleich drei Anträgen ging es um Straßen in den Stadtteilen Neustädter Feld und Kannenstieg, die aufgrund ihres Zustandes in die Prioritätenliste der Stadt aufgenommen werden sollten, so der Tenor.