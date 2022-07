Stadtteilfest steigt in Magdeburg zu Land und in der Luft

Magdeburg - Ähnlich wie im Vorjahr bei der Premiere der Stadtteilsafari gehen am Sonnabend die Blicke in der Ortschaft gen Himmel. Allerdings nicht unbedingt aus Sorge, das Wetter könnte der Erkundungstour durch das frühere Bördedorf einen Strich durch die Rechnung machen. Flieger eines Flugsportvereins nutzen eine Ackerfläche am Wohngebiet am Kirschberg als Start- und Landebahn und bieten Rundflüge an.