Starbucks in Magdeburg: So stehen die Chancen für ein Kaffeehaus

Ein Kaffeehaus der US-Kette Starbucks in Berlin. Viele Magdeburger würden sich über eine Filiale auch in ihrer Stadt freuen.

Magdeburg - Wenn es in der Volksstimme um gastronomische Neueröffnungen in Magdeburg geht, wird in den Leserkommentaren als einer der häufigsten Wünsche für weitere Ansiedlungen Starbucks genannt. Die US-amerikanische Kaffeehauskette ist mit ihren Cafés weltweit schon in 80 Ländern vertreten, auch zahlreich in Deutschland. Allein in Berlin gibt es 18 Filialen. Nur um Magdeburg macht das Unternehmen bislang einen Bogen, obwohl es hier auch Freunde der Kaffeemarke gibt.