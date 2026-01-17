Von Gitarrenvirtuosen über begnadete Sängerinnen bis hin zu urkomischen Kabarettisten hält das neue Jahr in Magdeburg einiges an Shows bereit. Welche Stars 2026 in der Landeshauptstadt auftreten.

Der Sänger Howard Carpendale kommt 2026 für seine Abschiedstournee auch nach Magdeburg.

Magdeburg. - Magdeburg kann sich in 2026 auf geballte Promipower freuen: Zahlreiche teils weltbekannte Sänger, Musiker, Bands und Entertainer treten den Weg auf die großen und kleinen Bühnen der Landeshauptstadt an. Ob im Saal oder unter freiem Himmel - diese Stars geben sich in diesem Jahr die Ehre.