Wintermarkt feiert Jubiläum im Landhausstil Zwischen Tannenbäumen und Gegrilltem: TV-Koch lädt zum gemütlichen Punschtrinken ein
Winterzauber in Haldensleben: Koch Sascha Oldenburg verwandelt seinen Hinterhof erneut in einen gemütlichen Wintermarkt. Zwischen Lichterketten und Feuerkörben genießen Besucher Glühwein, Grillduft und eine familiäre Atmosphäre – ein heimeliger Geheimtipp für alle, die regionale Wintermärkte lieben.
Aktualisiert: 19.01.2026, 10:24
Haldensleben - Warm eingepackt mit Mütze und Schal tummeln sich zahlreiche Menschen aus Haldensleben und Umgebung auf dem Hinterhof von Koch Sascha Oldenburg. Er hat – bereits zum zehnten Mal – zum Wintermarkt eingeladen. Angefangen hat es mit einem Nachbarschaftsmarkt vor sogar 13 Jahren, erinnert sich Oldenburg.