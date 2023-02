Am Sonntag standen auf dem Magdeburger Schleinufer schon Baustellenschilder - noch durchgestrichen. Das ändert sich am Montag. Die neue Baustelle unter der Strombrücke droht zur Staufalle zu werden.

Magdeburg - Erst vor wenigen Tagen kochte der Frust bei den Magdeburger Händlern der Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt hoch. Auslöser war die Ankündigung der Vollsperrung der Hallischen Straße ab voraussichtlich 6. März bis Dezember 2023 wegen Kanalarbeiten. Da zu der Zeit auch der neue City-Tunnel am Hauptbahnhof noch gesperrt ist (Eröffnung erst am 1. April 2023), seien gleich zwei wichtige Magistralen im Bereich der Innenstadt dicht. Die IG Innenstadt forderte eine Verschiebung der Arbeiten in der Hallischen Straße bis zur Tunnelfreigabe, also um circa vier Wochen. IG Innenstadt-Chef Rolf Lay warnte: Alles, was da jetzt „unnötig obendrauf“ komme, wirke „wie ein Brandbeschleuniger“. Und nun die Sperrung auf dem Schleinufer.