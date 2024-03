Stein an Diesdorfer Radweg gibt Rätsel auf

In Magdeburg-Diesdorf steht dieser scheinbar unscheinbare Stein mit der Inschrift "Magdeburg". Nun soll eine Infotafel helfen.

Magdeburg - In Magdeburg-Diesdorf steht eine neue Investition an. Für den Gemarkungsstein am Schroteradweg soll eine Erinnerungstafel erstellt und angebracht werden. Auf der einen Seite des Steins steht die Inschrift Magdeburg, auf der anderen Seite steht Diesdorf. Jedoch wird noch die Hilfe der Magdeburger benötigt.