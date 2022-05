Steinzeitdorf in Magdeburg: Warum das Museum dieses Jahr regulär geschlossen bleibt

Magdeburg - Eigentlich wäre in dem Freilichtmuseum am Elberadweg jetzt Hochbetrieb. Immer Anfang Mai startet die Sommersaison im „Steinzeitdorf Randau“. Gerne mit einem kleinen Eröffnungsfest. In diesem Jahr war es still geblieben. Und wird es wohl auch bleiben. Grund: Reguläre Öffnungszeiten können vom Trägerverein derzeit nicht gewährleistet werden. Das heißt: vorübergehend geschlossen.