Thomas Koch, Frontmann der Band „Hyparschall“, zeigt in Magdeburg seine „Seelenwelten“ – Bilder, die aus dem Unterbewusstsein sprechen. Seine Ausstellung ist mehr als Kunst: Sie ist Biografie, Aufarbeitung und ein stiller Ruf nach Frieden.

Stiller Ruf nach Frieden – „Hyparschall“-Sänger Thomas Koch zeigt, was tief in ihm steckt

Magdeburg. - Manche Menschen führen ein Leben. Andere führen viele. So wie Thomas Koch – in Magdeburg vor allem als Frontmann der Band „Hyparschall“ bekannt. Was viele nicht wissen: Er ist auch Florist, Bildhauer, Arbeits- und Traumatherapeut, Wildnispädagoge – und vor allem: ein unermüdlicher Erforscher der eigenen Seele.