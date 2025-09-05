Angriff in Magdeburg Stille Tragödie im Storchennest: Warum mussten Jungtiere sterben?

Sie waren fast bereit zum Abflug – doch ihr Leben endete jäh. In einem Nest in Magdeburg-Prester wurden mehrere Störche mutmaßlich Opfer eines nächtlichen Angriffs. Drohnenbilder zeigen nur noch Federn.