  4. Angriff in Magdeburg: Tötete Waschbär Jungtiere in Storchennest?

Sie waren fast bereit zum Abflug – doch ihr Leben endete jäh. In einem Nest in Magdeburg-Prester wurden mehrere Störche mutmaßlich Opfer eines nächtlichen Angriffs. Drohnenbilder zeigen nur noch Federn.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 05.09.2025, 11:18
Die beiden Jungstörche, die in diesem Sommer im Nest in Magdeburg-Prester das Licht der Welt erblickten, wurden mutmaßlich Opfer eines nächtlichen Angriffs. Foto: Wolfgang Grönwald

Magdeburg. - Sie waren noch so jung, nur wenige Monate alt – zurück blieb nur ein Haufen Federn. In einem Storchennest in Magdeburg-Prester hat sich eine stille Tragödie abgespielt.