Angriff in Magdeburg Stille Tragödie im Storchennest: Warum mussten Jungtiere sterben?
Sie waren fast bereit zum Abflug – doch ihr Leben endete jäh. In einem Nest in Magdeburg-Prester wurden mehrere Störche mutmaßlich Opfer eines nächtlichen Angriffs. Drohnenbilder zeigen nur noch Federn.
Aktualisiert: 05.09.2025, 11:18
Magdeburg. - Sie waren noch so jung, nur wenige Monate alt – zurück blieb nur ein Haufen Federn. In einem Storchennest in Magdeburg-Prester hat sich eine stille Tragödie abgespielt.