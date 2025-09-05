Fibromyalgie ist eine bislang unheilbare Schmerzkrankheit. Eine Schönebecker Selbsthilfegruppe hält sein nunmehr zehn Jahren zusammen im Kampf gegen chronische Schmerzen.

Chronische Schmerzen, vor allem in der Nähe von Gelenken, sind für Fibromyalgie typisch. In Schönebeck gibt es eine Selbsthilfegruppe, in der sich Betroffene seit inzwischen zehn Jahren austauschen und gegenseitig Kraft schenken.

Schönebeck. - Gespräche führen, Vorträgen lauschen, zusammen etwas spielen oder auch allerlei andere Aktivitäten – so gestaltet die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie ihre Gruppentreffen und stärkt unter den Mitgliedern den Zusammenhalt. Und das mittlerweile schon seit zehn Jahren, wie Gruppensprecherin Sylvia Werner der Volksstimme mitteilt.