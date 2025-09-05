Gesundheit Fibromyalgie: Selbsthilfegruppe aus Schönebeck kämpft seit Jahren gegen Schmerzen
Fibromyalgie ist eine bislang unheilbare Schmerzkrankheit. Eine Schönebecker Selbsthilfegruppe hält sein nunmehr zehn Jahren zusammen im Kampf gegen chronische Schmerzen.
05.09.2025, 12:00
Schönebeck. - Gespräche führen, Vorträgen lauschen, zusammen etwas spielen oder auch allerlei andere Aktivitäten – so gestaltet die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie ihre Gruppentreffen und stärkt unter den Mitgliedern den Zusammenhalt. Und das mittlerweile schon seit zehn Jahren, wie Gruppensprecherin Sylvia Werner der Volksstimme mitteilt.