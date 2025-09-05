Staßfurt - Das Inklusion Netz Staßfurt (INS) veranstaltet am Donnerstag, 4. Dezember, anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen einen besonderen Aktionstag. Geplant sind eine Baumpflanzaktion bei der Lebenshilfe Bördeland und eine Theaterveranstaltung.

„Der Teufel trägt Rollstuhl“

Schon jetzt können sich Interessierte Tickets für das Abendprogramm sichern. Um 18 Uhr gastiert der Comedian, Autor und Schauspieler Tan Caglar mit seinem Programm „Der Teufel trägt Rollstuhl“ im Salzlandtheater Staßfurt. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Infostand sowie einer Gesprächsrunde mit Tan Caglar.

Mit gewohntem Charme, einer Prise Selbstironie und scharfem Blick auf Alltagsbarrieren sorgt Tan Caglar, der auch als Arzt aus der Serie „In aller Freundschaft“ bekannt ist, deutschlandweit für volle Säle. Nach dem Erfolg seines Programms „Geht nicht – Gibt’s nicht“ verspricht auch „Der Teufel trägt Rollstuhl“ einen Abend voller Humor und Denkanstöße.

Ermäßigte Tickets

Durch die Unterstützung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ ist es möglich, 50 Eintrittskarten zum Sonderpreis von 16 Euro anzubieten. Dieses Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung und aktive Mitglieder des Inklusion Netz Staßfurt, des Seniorenbeirats Staßfurt, des Jugendbeirats Staßfurt sowie Netzwerkpartner aus dem Salzlandkreis. Beim Kartenkauf müssen entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Interessierte können sich ab sofort vorzugsweise melden per E-Mail unter Angabe von Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer bei Yvonne Bosse von der Lebenshilfe Bördeland gGmbH Staßfurt. Sie ist telefonisch erreichbar unter 03925/ 8008-1090 oder per E-Mail an sozialerdienstwt@lebenshilfe-boerdeland.de. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Interessierten einen Coupon, mit dem sie die vergünstigte Eintrittskarte an der Theaterkasse erwerben können. Begleitpersonen von Menschen mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis erhalten eine Freikarte. Unabhängig vom Sonderkontingent sind reguläre Eintrittskarten ab 25,50 Euro erhältlich an der Theaterkasse, telefonisch unter 03925/320018 oder per E-Mail an tickets@salzlandtheater.de.