Erster Horst im Herrenkrugpark Storchenpaar wagt Brutversuch in Magdeburg - und lässt dann sein Nest zurück

Ein Storchenpaar hat sich erstmals im Herrenkrugpark niedergelassen. Nun ist das Nest in Magdeburg leer – und Experten haben eine Vermutung.

Von Romy Bergmann 07.08.2025, 17:30
Die Linde im Herrenkrugpark, in dem ein Storchenpaar 2025 zum ersten Mal brütete, steht trostlos zwischen Herrenkrugsteg und Parkplatz.
Die Linde im Herrenkrugpark, in dem ein Storchenpaar 2025 zum ersten Mal brütete, steht trostlos zwischen Herrenkrugsteg und Parkplatz. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Ein Storchenpaar hat in diesem Jahr erstmals ein Nest im Herrenkrugpark gebaut – gut sichtbar hoch oben in einer Linde. Wochenlang waren die beiden dort zu beobachten. Doch nun ist das Nest leer – und das hat einen Grund.