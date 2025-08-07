Erster Horst im Herrenkrugpark Storchenpaar wagt Brutversuch in Magdeburg - und lässt dann sein Nest zurück
Ein Storchenpaar hat sich erstmals im Herrenkrugpark niedergelassen. Nun ist das Nest in Magdeburg leer – und Experten haben eine Vermutung.
07.08.2025, 17:30
Magdeburg. - Ein Storchenpaar hat in diesem Jahr erstmals ein Nest im Herrenkrugpark gebaut – gut sichtbar hoch oben in einer Linde. Wochenlang waren die beiden dort zu beobachten. Doch nun ist das Nest leer – und das hat einen Grund.