Ein Storchenpaar hat sich erstmals im Herrenkrugpark niedergelassen. Nun ist das Nest in Magdeburg leer – und Experten haben eine Vermutung.

Storchenpaar wagt Brutversuch in Magdeburg - und lässt dann sein Nest zurück

Die Linde im Herrenkrugpark, in dem ein Storchenpaar 2025 zum ersten Mal brütete, steht trostlos zwischen Herrenkrugsteg und Parkplatz.

Magdeburg. - Ein Storchenpaar hat in diesem Jahr erstmals ein Nest im Herrenkrugpark gebaut – gut sichtbar hoch oben in einer Linde. Wochenlang waren die beiden dort zu beobachten. Doch nun ist das Nest leer – und das hat einen Grund.