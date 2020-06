In der Nacht zum 25. Juni.2020 ist in der Cracauer Mehringstraße eine Trinkwasserleitung gebrochen. Bereits im September 2029 (Foto) war es dort zu einem Rohrburch gekommen. Archivfoto: Tom Wunderlich

Ein Rohrbruch hat im Magdeburger Stadtteil Cracau zu einer Straßensperrung geführt. Auch das Trinkwasser wurde dort abgestellt.

Magdeburg l In der Mehringstraße in Magdeburg Cracau ist es in der Nacht zum 25. Juni 2020 zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Gegen 4.30 Uhr wurde der Schaden an einer Trinkwasserleitung gemeldet. Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren.

Zapfstelle eingerichtet

Die Anwohner haben derzeit kein Trinkwasser, wie Cornelia Kolberg, Sprecherin der Städtischen Werke Magdeburg (SWM), auf Volksstimme-Anfrage erklärte. Zwischenzeitlich ist eine Wasser-Zapfstellen für die Anwohner im Bereich Cracauer Straße Ecke Herweghstraße eingerichtet worden.

Die Mehringstraße ist voll gesperrt. Eine Umleitung für den Straßenverkehr ist ausgeschildert.