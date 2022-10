Straßenbahn in Magdeburg: So läuft der Bau der neuen Strecke im Neustädter Feld

Magdeburg - Seit Frühjahr 2022 ist die Kritzmannstraße im Neustädter Feld eine Großbaustelle. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) bauen dort ein weiteres Teilstück der 2. Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn.

Zwischen Mittagstraße/Am Stadtblick und Hermann-Bruse-Platz ging monatelang nichts mehr. Nun ist der Weg in Richtung Norden aber immerhin schon wieder frei. Die Autos schlängeln sich durch die Baustelle, zwischen Silberschlag- und Rathmannstraße auch schon auf der endgültigen Fahrbahn.

Die MVB informieren in einem Baustellentagebuch über den aktuellen Fortschritt: „Im Süden, beginnend an der Mittagstraße, sind die Gleise schon bis in die zukünftige Straßenbahnhaltestelle Am Stadtblick verlegt. Hier sind Fahrbahn und Gehweg auch schon fertig und die Fahrbahn kann von den Buslinien 52, 69 und N7 genutzt werden. Aber nur in Richtung Kastanienstraße beziehungsweise Ikea und Kannenstieg, da die gesamte Strecke erst einmal nur als Einbahnstraße eingerichtet wird“, erklärt darin Volkmar Gryschok, bei den MVB der Projektverantwortliche für die 2. Nord-Süd-Verbindung.

An der Silberschlagstraße erfolgt dann der Seitenwechsel auf die bereits fertiggestellte Fahrbahn der Gegenrichtung. Ab November 2022 wird in diesem Bereich durch die Stadt Magdeburg die Stützwand auf der Ostseite der Kritzmannstraße saniert. Die Wand trennt die weiter unten gelegenen Nachbargrundstücke von der oben gelegenen Fahrbahn. Die Stützwand auf der Westseite ist bereits erneuert worden und mit ihr auch Fahrbahn und Gehweg.

Provisorische Fahrbahn

Gleise suche man hier indes noch vergeblich, berichtet MVB-Sprecher Tim Stein weiter, denn für die anstehenden Bauarbeiten an der Stützwand werde reichlich Platz benötigt, weswegen die Schienen für die neue Trasse noch warten müssen.

Ab der Rathmannstraße wurde eine provisorische Fahrbahn angelegt. Diese liegt in der Mitte zwischen den Baufeldern und leitet den Verkehr zum Hermann-Bruse-Platz, bis sie dann im Bereich der künftigen Wendeschleife wieder auf die bestehende Straße trifft. An den Seiten werden zunächst Leitungen verlegt, bevor die Gehwege und Fahrbahnen entstehen.

Dort ist auch die Ersatzhaltestelle „Hermann-Bruse-Platz“ zu finden, so Stein weiter, die nun wieder näher am ursprünglichen Ort liegt. Dort, wo jetzt die Busse und Autos rollen, sollen später die Straßenbahngleise verlegt werden. Die künftige Wendeschleife könne man bereits erahnen, berichtet der MVB-Sprecher, da die Masten für die Fahrleitung in den vergangenen Wochen bereits aufgestellt wurden.

Baustelle bis 2024

Voraussichtlich 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Straßenbahnen werden jedoch dann erstmal noch nicht fahren, da der Anschluss des Streckenabschnitts im Süden an den Editharing noch folgt, wie Tim Stein informiert. Die Busse werden dann zunächst die neuen Haltestellen nutzen.