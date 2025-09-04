weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
ÖPNV mit modernen Fahrzeugen MVB: Jetzt gehen neue Straßenbahnen in Magdeburg in den Linienbetrieb

In der zweiten Septemberwoche 2025 kommen die ersten neuen Flexity-Straßenbahnen in Magdeburg im Alltagsbetrieb zum Einsatz. Um den genauen Termin gibt es ein Geheimnis.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 04.09.2025, 14:03
Neue Straßenbahnen für Magdeburg: Die Ausbilder Steven Rausch, Sabine Thalmann, Kristian Mielke und Robert Jerke vor der neuen Flexity-Straßenbahn.
Neue Straßenbahnen für Magdeburg: Die Ausbilder Steven Rausch, Sabine Thalmann, Kristian Mielke und Robert Jerke vor der neuen Flexity-Straßenbahn. Foto: Peter Gercke/MVB

Magdeburg. - Jetzt steht es also fest: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) nehmen in der zweiten Septemberwoche und damit in wenigen Tagen mit den ersten neuen Straßenbahnen Flexity den Linienbetrieb auf. Erstmals können damit die Fahrgäste in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts die Vorzüge der modernen Technik im Alltag genießen.