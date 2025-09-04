In der zweiten Septemberwoche 2025 kommen die ersten neuen Flexity-Straßenbahnen in Magdeburg im Alltagsbetrieb zum Einsatz. Um den genauen Termin gibt es ein Geheimnis.

MVB: Jetzt gehen neue Straßenbahnen in Magdeburg in den Linienbetrieb

Neue Straßenbahnen für Magdeburg: Die Ausbilder Steven Rausch, Sabine Thalmann, Kristian Mielke und Robert Jerke vor der neuen Flexity-Straßenbahn.

Magdeburg. - Jetzt steht es also fest: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) nehmen in der zweiten Septemberwoche und damit in wenigen Tagen mit den ersten neuen Straßenbahnen Flexity den Linienbetrieb auf. Erstmals können damit die Fahrgäste in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts die Vorzüge der modernen Technik im Alltag genießen.