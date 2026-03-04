weather wolkig
  4. Jahreshauptversammlung: Einsatzreichstes Jahr in der Geschichte der Bierer Feuerwehr

Die Anforderungen wachsen für die Bierer Feuerwehr stetig. Viele Aufgaben laufen im Hintergrund, fernab der Öffentlichkeit ab - teilweise sogar noch nach Feierabend.

Von Julien Kadenbach 04.03.2026, 08:00
Die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Biere fand in diesem Jahr im „Jubi“ statt.
Biere. - Im Saal des Jugendclubs „Jubi“ herrschte am Sonnabend konzentrierte Stille. Wo sonst Billardkugeln rollen und Jugendliche ihre Freizeit verbringen, stehen an diesem Abend Tische und Stuhlreihen dicht an dicht. Die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Biere bildet den diesjährigen Abschluss der Versammlungen der Bördeländer Feuerwehren.