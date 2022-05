Straßenbahn-Netz Magdeburg: Die ersten Gleise liegen

Foto: C. Bendigs

Blick auf die Kritzmannstraße im südlichen Bereich: Dort liegen bereits die Gleisanschlüsse. Aktuell befindet sich in vielen Bereichen noch der Leitungsbau in der Umsetzung. Wenn der Untergrund vorbereitet ist, können Gleis- und Straßenbauarbeiten folgen.

Magdeburg - Autofahrer im müssen hier aktuell mit Ampelschaltungen und Umleitungen leben. Seit Anfang März ist die Kritzmannstraße zwischen Mechthildstraße und Silberschlagstraße vollständig gesperrt. Grund dafür ist der Bau einer neuen Straßenbahntrasse in Magdeburg, die vom Norden bis in den Süden führen wird. Viele Streckenabschnitte im Süden sind bereits fertiggestellt. Doch wie geht es in der Kritzmannstraße voran? Liegen die Arbeiten noch im Zeitplan?