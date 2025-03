Versuche mit den neue Fahrzeugen auf den Strecken der MVB dauern an. Doch bis zum Linieneinsatz wird es noch Monate dauern. Woran liegt’s?

Magdeburg. - Ein wenig gedulden müssen sich die Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) noch, bis sie in die superneuen Straßenbahnen einsteigen dürfen. Doch dieser Tage haben die Tests auf dem Gleisnetz der MVB durch die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt begonnen. Zwei Fahrzeuge der Marke „Flexity“ aus dem Alstom-Werk in Bautzen sind bereits in Magdeburg und werden jetzt auf Herz und Nieren geprüft. Nur: Bis Fahrgäste mitfahren dürfen, wird es noch lange dauern. Warum ist das der Fall?