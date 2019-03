Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen in der Innenstadt von Magdeburg gekommen. Foto: Tom Wunderlich

In der Magdeburger Innenstadt ist es vermutlich bei einem illegalen Straßenrennen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Magdeburg l Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen in der Innenstadt von Magdeburg gekommen. Gegen 1.20 Uhr befuhren zwei Audi die Erzbergerstraße in Richtung des Universitätsplatzes. In einer Rechtskurve verlor einer der Fahrer die Kontrolle über sein 320 PS starkes Fahrzeug und schleuderte gegen einen Baum. Anschließend wurde der Audi A6 über die Gegenspur an einen Laternenmast geschleudert. Der Aufprall war so stark, dass sich Wagen komplett verformte. Eine Seite wurde wie eine Sardinenbüchse aufgerissen.

Der 20-Jährige stieg beinahe unverletzt aus dem Wrack. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurden er und an der Unfallstelle der Fahrer des anderen Wagens vorläufig festgenommen, da die Beamten vor Ort ein illegales Straßenrennen vermuteten.

Die Straße musste während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Gegen 4.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Fahrzeugführer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Beide Audis wurden beschlagnahmt und sollen nun genauer untersucht werden.