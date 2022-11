Streit um die Wiederauferstehung einer Bibliothek in Magdeburg

Magdeburg - Im Jahr 2025 soll das Jubiläum zum 500-jährigen Bestehen der Magdeburger Stadtbibliothek gefeiert werden. Der Liste der Aktivitäten ist auch zu entnehmen, dass eine neue Seite in der Geschichte der Buckauer Stadtteilbibliothek aufgeschlagen werden soll. Die Bibliothek möchte demnach die Einrichtung wieder für Veranstaltungen nutzen, nachdem der Bibliotheksbetrieb in dem denkmalgeschützten Gebäude an der Karl-Schmidt-Straße eingestellt und ein Teil der Räume von der Stadtbibliothek nur noch als Depot genutzt werden, in dem beispielsweise ein Teil des Altbestands steht und wo Bücher untergebracht waren, auf denen Rückgabeforderungen lasteten. Der öffentliche Veranstaltungsbetrieb im Volksbad Buckau wird seitdem vom Frauenzentrum Courage als Trägerverein fortgeführt, dessen Wunsch nach der Nutzung weiterer Räume durchaus bekannt ist.