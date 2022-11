Streit um Ex-Kita in Magdeburg: „Systemsprenger“-Haus jetzt doch Thema im Stadtrat

Magdeburg - Die geplante Unterbringung eines Jugendlichen im Parzellenweg unter intensiver Betreuung hatte in den vergangenen Tagen insbesondere in Nordwest für Aufregung gesorgt. Nachdem die Magdeburger Stadtverwaltung am Mittwoch von ihrem Plan abgerückt war, war das Thema offiziell auch kein Thema für den Stadtrat mehr – ein Antrag der CDU-Ratsfraktion, der Unterstützung für die Nachbarn bringen sollte, war vom Tisch. Dass es der Parzellenweg während der Sitzung des Stadtrats dennoch in die Debatte schaffte, hat mit einer Drucksache aus der Verwaltung zu zusätzlichen Kosten zur Erziehungshilfe zu tun.