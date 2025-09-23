Streit um Radweg im Norden Magdeburg: Eine Millioneninvestition sorgt vor der Entscheidung im Stadtrat für Diskussionen. Worum geht es genau?

Streit um Verlust von Parkplätzen für Radweg in Magdeburg

Die Erneuerung des Radwegs Barleber Straße ist in Magdeburg Thema.

Magdeburg. - Der Ausbau des Radwegs auf der Barleber Straße zwischen Klosterwuhne und Ziolkowskistraße sorgt weiter für Diskussionen im Stadtrat. Zuletzt ging es im Ausschuss für Finanzen und Grundstücke heiß her – vor allem um Kosten, Varianten und die Frage: Wie viele Parkplätze müssen eigentlich dran glauben?