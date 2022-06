Streuobstwiesen in Magdeburg: Fläche am Niendorfer Grund bietet künftig Obst für alle

Die Streuobstwiese an der Ortsumgehung in Magdeburg-Ottersleben befand sich in keinem guten Zustand. Neupflanzungen und Pflegemaßnahmen sollen die Fläche langfristig für die Allgemeinheit erhalten.

Die Streuobstwiese am Niendorfer Grund in Magdeburg war als Ausgleichsmaßnahme für ein Bauprojekt geschaffen worden.

Magdeburg - Streuobstwiesen sind in gewisser Weise ein Synonym für Biodiversität. Am Niendorfer Grund – also an der Ortsumgehung um Ottersleben – konnte in den vergangenen Jahren ein solches Kleinod entstehen.