Strom und Gas Städtische Werke Magdeburg erhöhen Preise - mit diesen Kosten muss man rechnen

Strom und Gas in bei den Städtischen Werken Magdebueg werden teurer. Und auch die Kosten für Müllverbrennung und damit für die Fernwärme in Magdeburg steigen. Was genau sich jetzt ändert.