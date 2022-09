Studium in Magdeburg: Das Bauen fängt beim Planen an

Damit Bauvorhaben gelingen können, sind nicht allein Bauarbeiter notwendig. Auch Bauingenieure werden benötigt. Doch an ihnen fehlt es inzwischen. Die Hochschule Magdeburg-Stendal will helfen.

Magdeburg - Volle Auftragsbücher bestimmen bislang im Bauwesen das Bild. Das Fehlen von Fachleuten sorgt hier immer wieder für Schwierigkeiten, die Kundenwünsche in kurzer Zeit abzuarbeiten. Dabei fehlt es im Raum Magdeburg wie in ganz Deutschland nicht allein an ausgebildeten Bauleuten, es fehlt auch an Bauingenieuren.