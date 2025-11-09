Firma ABH aus Schönebeck spendiert ein neues Boot für 1.500 Euro dem Schöne-becker Kanu Club. Und das ist einem glücklichen Umstand zu verdanken.

Wie die Schönebecker Kanuten zufällig zum neuen Kajak gekommen sind

Freude bei den Sportlern des Schönebecker Kanu Clubs, als der ABH Schönebeck das neue Kajak für die Kinder übergeben konnte.

Schönebeck. - Dass der Schönebecker Kanu Club (SKC) zu einem Kinder-2er-Kajak gekommen ist, ist einem glücklichem Umstand zu verdanken. Olaf Ziem, Inhaber des Alten- und Behinderten-Hilfsdienstes (ABH) in Schönebeck war im Sommer zum Elbebadetag. Auf dem Rückweg stoppte er beim Sommerfest der jungen Kanuten am Yachtclub und kam mit der Vereinsführung ins Gespräch. „Er war sofort bereit, uns 1.000 Euro zu geben“, berichtet Vereinsvorsitzende Grit Bornemann.