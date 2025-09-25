Autos auf dem Grünstreifen, Kinder steigen zur Straße hin aus: Die Situation an der Kroatenwuhne in Magdeburg ist laut Anwohnern gefährlich. Die GWA Sudenburg kämpft erneut für eine Einbahnstraßenregelung.

Die Kroatenwuhne im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ist eine schmale Straße. Durch parkende Autos kann es keinen Begegnungsverkehr geben. Das führt in Stoßzeiten zu Blockaden.

Magdeburg. - Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Im dritten Anlauf möchte die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Sudenburg erreichen, dass die Kroatenwuhne zu einer Einbahnstraße wird. 2019 gab es den ersten Anlauf, vor zwei Jahren einen erneuten. Doch bislang ohne Erfolg. Was nun neue Hoffnung macht.