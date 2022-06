Supermarkt-Problem in Magdeburg: Was passiert mit dem NP-Markt?

Nein, das Projekt Supermarktumzug in Magdeburg-Nordwest will nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Seit 2016 ist der Wechsel ein Thema, Edeka positioniert sich aber nicht eindeutig.

Magdeburg - Zuletzt hatte die Gemeinwesenarbeitegruppe (GWA) Nordwest/Neu-Olvenstedt mit einem offenen Brief an Fraktionen des Stadtrates in Abstimmung mit de Vertretern der Siedlergemeinschaft Nordwest und des Seniorenbeirats um Unterstützung geworben, damit der Umzug vom in die Jahre gekommenen NP-Markt an den Boquet-Graseweg vorangetrieben oder ein anderer Marktbetreiber in den Stadtteil gelockt wird. Die Rückmeldung des Edeka-Konzerns (zu dessen Unternehmensgruppe gehört die Discounter-Kette „NP“) auf eine Volksstimme-Anfrage, die es nun gab, beantwortet nicht die Frage, ob das Projekt weiter vorangetrieben oder es beendet wird., lässt eine Unternehmenssprecherin lediglich wissen. Eine klare Positionierung klingt sicherlich anders.