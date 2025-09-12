Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ Lesend gewinnen - in Halberstadt gibt es für Schüler im Lesesommer mehr als nur Unterhaltung
Die Sommerferien zum Lesen nutzen - dazu will die seit 15 Jahren bestehende Aktion des XXL-Lesesommers motivieren. Wenn man mitmacht, steigt man nicht nur ein die fantasievolle Welt der Bücher, es gibt auch was zu gewinnen. In diesem Jahr hatte Halberstadts Bibliothek eine besondere Idee.
Halberstadt. - Ein bisschen fühlten sie sich schon an große Filmfestivals erinnert, die jungen Gäste dieser Veranstaltung in der Halberstädter Stadtbibliothek „Heinrich Heine“.