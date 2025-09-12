weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadtbibliothek „Heinrich Heine“: Lesend gewinnen - in Halberstadt gibt es für Schüler im Lesesommer mehr als nur Unterhaltung

Die Sommerferien zum Lesen nutzen - dazu will die seit 15 Jahren bestehende Aktion des XXL-Lesesommers motivieren. Wenn man mitmacht, steigt man nicht nur ein die fantasievolle Welt der Bücher, es gibt auch was zu gewinnen. In diesem Jahr hatte Halberstadts Bibliothek eine besondere Idee.

Von Renate Petrahn 12.09.2025, 14:15
Die Sieger des XXL-Lesesommers 2025 der Stadtbibliothek "Heinrich Heine" Halberstadt: Kenny Schulze, Lotte Paries, Martha Ulrich, Jonas Bruchmann (von links). Wegen anderer Verpflichtungen fehlt Paulia Lodahl.
Halberstadt. - Ein bisschen fühlten sie sich schon an große Filmfestivals erinnert, die jungen Gäste dieser Veranstaltung in der Halberstädter Stadtbibliothek „Heinrich Heine“.