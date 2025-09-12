Jedes Wochenende knallt es in Wernigerode. Ein Paar hat eine klare Vermutung, woher der Lärm durch Böller, Feuwerk und Schüsse kommt. Warum Polizei und Ordnungsamt bislang nicht gegen die Ruhestörung einschreiten und welche Strafen drohen.

Lautes Geböller, Feuerwerk und sogar Schüsse schrecken seit Wochen Wernigeröder auf.

Wernigerode. - Jedes Wochenende die gleiche Ohrenfolter: Seit Mitte August plagen meist samstagabends ab 20 Uhr bis tief in die Nacht „monströs laute Knallereien“, Feuerwerke und sogar Gewehrschüsse Bewohner der Burgbreite, berichtet ein Paar aus dem Wenigeröder Wohnviertel. Dazu, wo die Ruhestörungen herstammen, hat die Familie eine klare Spur.