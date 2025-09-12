weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Ruhestörung durch Feuerwerk: Laut Polizei keine Einsätze in Wernigerode

Ruhestörung im Harz Illegale Feuerwerke und nächtliche Knallerei in Wernigerode: Anwohner fordern endlich Konsequenzen

Jedes Wochenende knallt es in Wernigerode. Ein Paar hat eine klare Vermutung, woher der Lärm durch Böller, Feuwerk und Schüsse kommt. Warum Polizei und Ordnungsamt bislang nicht gegen die Ruhestörung einschreiten und welche Strafen drohen.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 12.09.2025, 14:08
Lautes Geböller, Feuerwerk und sogar Schüsse schrecken seit Wochen Wernigeröder auf.
Lautes Geböller, Feuerwerk und sogar Schüsse schrecken seit Wochen Wernigeröder auf. Symbolfoto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Wernigerode. - Jedes Wochenende die gleiche Ohrenfolter: Seit Mitte August plagen meist samstagabends ab 20 Uhr bis tief in die Nacht „monströs laute Knallereien“, Feuerwerke und sogar Gewehrschüsse Bewohner der Burgbreite, berichtet ein Paar aus dem Wenigeröder Wohnviertel. Dazu, wo die Ruhestörungen herstammen, hat die Familie eine klare Spur.