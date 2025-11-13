Durch Leitungsarbeiten der SWM wird in Magdeburg ein Weg mit historischem Pflaster zerstört. Das sagen zumindest die Anwohner. Die Stadtverwaltung hat eine andere Sicht.

Der Magdeburger Arthur Lukas an dem aufgerissenen Gehweg vor seiner Haustür. Dass das alte Pflaster verschwinden soll, findet er nicht gut.

Magdeburg. - Historisches Pflaster, das erhalten werden sollte, oder eine unbefestigte Schotterdecke? Diese Frage beschäftigt die Anwohner einer Straße in Magdeburg. Der Gehweg vor ihren Haustüren wird derzeit aufgerissen, um Leerrohre für eine neue Starkstromleitung der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) zu verlegen. Dabei soll das alte Pflaster verschwinden - zum Ärger der Anwohner.