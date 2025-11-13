Magdeburgs längster Ringbrücke haben die letzten Stündlein geschlagen. Der Abriss der maroden Brücke läuft.

Marode Ringbrücke in Magdeburg: Abriss an der Halberstädter Straße läuft

Der Abriss der Brücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg läuft.

Magdeburg. - Die Abrissarbeiten der Ringbrücke an der Halberstädter Straße haben begonnen. Das Unternehmen, das auch schon die Ringbrücken am Damaschkeplatz und an der Brenneckestraße abgerissen hat, rückt mit mehreren Baggern nun auch der längsten Ringbrücke Magdeburgs zu Leibe. Wie es dort jetzt weitergeht.