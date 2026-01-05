weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue SWM-Strompreise: Änderungen bei Energie-Kosten in Magdeburg

Sinkende Strompreise in Magdeburg trotz steigender Grundkosten: Warum sich der Blick auf Ihre Rechnung ab 2026 lohnen könnte.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 05.01.2026, 15:16
Die Preise für den Strom in Magdeburg ändern sich.
Magdeburg. - Ab dem 1. Januar treten bei den Strompreisen der SWM Magdeburg Änderungen in Kraft, die viele Kunden spürbar betreffen werden. Es geht um zwei zentrale Bestandteile jeder Stromrechnung: den jährlichen Grundpreis und den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis.