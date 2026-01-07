Digitale oder auch virtuelle Stadtführer für Magdeburg - über eine App könnte beispielsweise ein Avatar Touristen führen. Das ist ein Vorstoß der AfD im Stadtrat. Nun hat die Stadtverwaltung erklärt, was sie von der Idee hält.

Digitale Reiseführer für Magdeburg? Das hält die Stadtverwaltung davon

Touristen in der Stadt an der Elbe

Touristen stehen vor dem Magdeburger Rathaus, dem Roland und dem Otto-von-Guericke-Brunnen.

Magdeburg. - „Otto wird virtuell“ - unter diesem Titel hat die AfD-Fraktion im Stadtrat einen Vorstoß eingebracht, zu prüfen, wie digitale Stadtführer oder auch virtuelle City Guides eingesetzt und in das Tourismuskonzept der Stadt Magdeburg integriert werden können. Die Stadtverwaltung hat sich jetzt zu der Idee geäußert.