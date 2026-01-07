weather wolkig
Die wichtigsten Themen im Überblick Glasfaser fehlt, Straßen bröckeln: Was die Ortschaftsräte in Magdeburg 2026 angehen wollen

2025 brachte sichtbare Fortschritte, aber auch neue Fragen für Pechau, Randau und Calenberge. Zwischen gelungenen Projekten, alten Problemen und wichtigen Entscheidungen für 2026 zeigt sich, wo es vorangeht – und wo es hakt.

Von Romy Bergmann 07.01.2026, 06:30
Magdeburg. - 2025 war für Pechau, Randau und Calenberge ein Jahr, das gezeigt hat, wo die Orte vorankommen – und wo sie seit Jahren feststecken. Die gemeinsame Sitzung der Ortschaftsräte in der Kulturscheune Pechau machte das nur noch deutlicher: Zwischen echten Fortschritten und hartnäckigen Dauerproblemen lag vieles dicht beieinander.