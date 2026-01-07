2025 brachte sichtbare Fortschritte, aber auch neue Fragen für Pechau, Randau und Calenberge. Zwischen gelungenen Projekten, alten Problemen und wichtigen Entscheidungen für 2026 zeigt sich, wo es vorangeht – und wo es hakt.

Glasfaser fehlt, Straßen bröckeln: Was die Ortschaftsräte in Magdeburg 2026 angehen wollen

Foto kommt noch - ist zuhause auf meinem Laptop :)

Magdeburg. - 2025 war für Pechau, Randau und Calenberge ein Jahr, das gezeigt hat, wo die Orte vorankommen – und wo sie seit Jahren feststecken. Die gemeinsame Sitzung der Ortschaftsräte in der Kulturscheune Pechau machte das nur noch deutlicher: Zwischen echten Fortschritten und hartnäckigen Dauerproblemen lag vieles dicht beieinander.