Halt im Klinikum Magdeburg Tabu-Thema Tod: Frau läuft 500 Kilometer für Palliativstationen
Von Berlin nach Nordrhein-Westfalen läuft die 38-jährige Anna Schulz, um zertifizierte Palliativstationen zu besuchen. In Magdeburg macht sie Halt, um mehr über das Sterben und die Arbeit dort zu sprechen. Was ihr Ziel ist und welcher Film sie dazu inspiriert hat.
14.09.2025, 10:00
Magdeburg. - 538 Kilometer zu Fuß läuft die 38-jährige Anna Schulz von Berlin nach Marl in Nordrhein-Westfalen. Dabei macht sie Halt in Magdeburg. Genauer: Auf der Palliativstation des Klinikums Magdeburg. Warum sie den Weg geht und was ihr Ziel ist.