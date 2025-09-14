Halt im Klinikum Magdeburg Tabu-Thema Tod: Frau läuft 500 Kilometer für Palliativstationen

Von Berlin nach Nordrhein-Westfalen läuft die 38-jährige Anna Schulz, um zertifizierte Palliativstationen zu besuchen. In Magdeburg macht sie Halt, um mehr über das Sterben und die Arbeit dort zu sprechen. Was ihr Ziel ist und welcher Film sie dazu inspiriert hat.