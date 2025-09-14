weather regenschauer
  4. Halt im Klinikum Magdeburg: Tabu-Thema Tod: Frau läuft 500 Kilometer für Palliativstationen

Von Berlin nach Nordrhein-Westfalen läuft die 38-jährige Anna Schulz, um zertifizierte Palliativstationen zu besuchen. In Magdeburg macht sie Halt, um mehr über das Sterben und die Arbeit dort zu sprechen. Was ihr Ziel ist und welcher Film sie dazu inspiriert hat.

Von Lena Bellon 14.09.2025, 10:00
Im Gespräch auf der Palliativstation des Klinikums Magdeburg: Stationsleiterin und Fachärztin für Innere Medizin, Dr. Wiebke Würl (links), und Anna Schulz, die auf ihrem Weg von Berlin nach Marl in Magdeburg Halt macht.
Im Gespräch auf der Palliativstation des Klinikums Magdeburg: Stationsleiterin und Fachärztin für Innere Medizin, Dr. Wiebke Würl (links), und Anna Schulz, die auf ihrem Weg von Berlin nach Marl in Magdeburg Halt macht. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - 538 Kilometer zu Fuß läuft die 38-jährige Anna Schulz von Berlin nach Marl in Nordrhein-Westfalen. Dabei macht sie Halt in Magdeburg. Genauer: Auf der Palliativstation des Klinikums Magdeburg. Warum sie den Weg geht und was ihr Ziel ist.