Fabian Riaz aus Magdeburg sang sich bei "The Voice of Germany" in die Herzen der Jury. Er ist verlobt mit ESC-Star Jamie-Lee Kriewitz.

Magdeburg l Mit seinem Auftritt rührte er seine Mutter zu Tränen und begeisterte die Jury: Fabian Riaz (30) aus Magdeburg schaffte bei den "Blind Audition" der Talentshow "The Voice of Germany" den Sprung in die nächste Runde. Er überzeugte alle mit seiner sanften Stimme. Die Show wurde am 25. Oktober 2018 bei Pro 7 ausgestrahlt. Familie, Publikum und Juroren waren von seiner Interpretation des Liedes "You Let Me Walk Alone" von Michael Schulte hin und weg. Dieser war sogar persönlich bei der Show dabei. Michael Schulte überraschte den Magdeburger vor seinem Auftritt, drückte hinter der Bühne die Daumen und sang dann sogar mit ihm auf der Bühne. Riesenfreude deshalb auch bei Fabian Riaz. Auch privat schwebt der 30-Jährige auf Wolke 7. Auf Instagram gaben er und Jamie-Lee Kriewitz - einst Siegerin der fünften "The Voice"-Staffel - ihre Verlobung bekannt. Bilder Fabian Riaz aus Magdeburg (rechts) hat die Jury von "The Voice of Germany" überzeugt. Er dsang ein Lied von Michael Schulte, de rihn vor seinem Auftritt...

Übrigens: Fabian Riaz entschied sich für Coach Michael Patrick Kelly. Mit ihm will er nun die Show gewinnen. Videos Fabian Riaz bei "The Voice" Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ich habe JA gesagt♥️ I said YES♥️ @fab_riaz ich liebe dich ♥️ #verlobt #jamielee #tvog #thevoiceofgermany #couplegoals #verlobte #verlobter #antrag #love #liebe #verlobung #verlobungsring #weareengaged #wirsindverlobt #eurovisionsongcontest #esc #hisgirl #sohappy #inlove #soinlove Ein Beitrag geteilt von JamieTamagotchi (@jamielee_kriewitz) am Okt 12, 2018 um 2:33 PDT

