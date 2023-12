Magdeburg - Taylor Swift im Magdeburger Moritzhof? Beim Weihnachtssingen ist das möglich. Seit 2000 ist die Musikveranstaltung ein mal trashiger, mal glamouröser Jahresabschluss, wenn sich ganz normale Magdeburger auf die Bühne wagen und ihren Lieblingsstar in Kostüm und Perücke imitieren.

Thomas Dorsch und Ingo Bumbke hatten das verrückte Singen an den Weihnachtsfeiertagen vor 23 Jahren erstmals in Magdeburg durchgeführt, damals noch in der Feuerwache. Als die zu klein wurde, weil immer mehr Fans die Gesangsauftritte bejubeln wollten, zog man erst in die Fichte und später ins Alte Theater um. Dort wurde im Dezember 2019 die 20. Ausgabe gefeiert – dann setzte Corona der Reihe ein Ende.

Lampenfieber weicht nach dem Auftritt großer Euphorie

Doch nun wird sie mit einem neuen Organisationsteam wieder belebt. Im Moritzhof am Moritzplatz werden am 1. Weihnachtsfeiertag die Perücken aufgesetzt und die Kehlen geölt. Rund 20 Auftritte wird es geben, sagt Thomas Dorsch, der noch dabei ist, „aber nur im Hintergrund, nicht auf der Bühne.“

Dort stehen neben alten Hasen, die schon manch Auftritt vor dem enthusiastischen Publikum hinter sich haben, auch einige Frischlinge. Für sie wird das Lampenfieber vor dem Gang auf die Bühne immens. „Aber danach ist die Euphorie stets riesig und man will immer wieder kommen“, weiß Dorsch.

Bewerbungen für 2024 werden bereits entgegengenommen

Es gibt natürlich keine Karaokemaschine oder einen Teleprompter. Alle Mitwirkenden müssen sich stimmlich selbst voll ins Zeug legen, egal, ob sie besonders gut singen können. Die Show und vor allem der Spaß zählen, sagt der Mitveranstalter. Neben US-Popstar Taylor Swift werden Coldplay, Roger Whittaker, Kerstin Ott, Bap und andere auf der Bühne stehen.

Wer selbst einmal mitsingen möchte, kommt für den Neustart zu spät. Der Bewerbungsschluss war bereits vor einigen Monaten. Die Band um Guido Käpernick braucht einige Wochen, um sich auf die Lieder vorzubereiten, erklärt Thomas Dorsch. Aber für Weihnachten 2024 könne man sich gerne jetzt schon melden, dann vielleicht auch wieder wie früher an zwei Tagen.

Publikum hat einen Riesenspaß

Zuschauen geht aber, einige Restkarten gibt es noch. Denn neben den Leuten auf der Bühne habe auch das Publikum jedes Mal einen Riesenspaß. Das greift auch ein, wenn der Star auf der Bühne einen Texthänger hat. Dann singen 400 Leute „Am Tag als Conni Kramer starb“ und alle sind glücklich.

Restkarten gibt es für 25 Euro im Voets Autozentrum MD-Süd, Werner-von-Siemensring 5.