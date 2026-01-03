Schmale Fahrspur, Tempo 50, Überholmanöver: Die Straße durchs Neustädter Feld in Magdeburg bleibt ein Streitfall – der Stadtrat entscheidet bald.

Tempo 30 auf Magdeburger Kritzmannstraße - der Streit geht weiter

Magdeburg. - Wer hier unterwegs ist, kennt das Gefühl. Enge Fahrbahn, ein schmaler Schutzstreifen für Radfahrer, Autos dicht daneben – und Tempo 50. Ist das noch sicher? Oder längst ein Risiko? Die Kritzmannstraße sorgt seit dem Bau der neuen Straßenbahntrasse für Diskussionen unter anderem im Bauausschuss des Magdeburger Stadtrats, nun steht die nächste politische Runde bevor. Doch wie stehen die Chancen wirklich?