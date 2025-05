Seit 2021 gab es am Hasselbachplatz in Magdeburg drei Temposchwellen, die Autofahrer ausbremsen sollten. Auf Beschluss des Stadtrats wurden sie nun aber entfernt.

Temposchwellen am Magdeburger Hassel sind Geschichte

Die Berliner Kissen am Hasselbachplatz in Magdeburg wurden entfernt.

Magdeburg - Die „Berliner Kissen“ am Magdeburger Hasselbachplatz sind Geschichte. Bereits vor einigen Tagen wurden die drei Kunststoffschwellen im Breiten Weg und in der Otto-von-Guericke-Straße entfernt. Nur ein Muster auf der Fahrbahn erinnert noch an sie.

Die Stadtverwaltung hat damit eine Entscheidung des Magdeburger Stadtrats aus dem März 2025 umgesetzt. Auf Antrag der AfD-Fraktion wurde die Entfernung der Bremsschwellen mehrheitlich beschlossen. Weil die CDU/FDP-Fraktion das Anliegen mit ihren Stimmen unterstützt hatte, gab es Kritik von den anderen Parteien im Stadtrat.

Rettungsdienste kritisieren längere Fahrzeiten zum Einsatzort

Die sogenannten „Berliner Kissen“ waren 2021 installiert worden. Sie sollten die Geschwindigkeit der Autofahrer bei der Einfahrt auf den Hasselbachplatz abbremsen und so zu mehr Verkehrssicherheit führen. Auch wenn die Stadtverwaltung dies nach einer Probephase zunächst als gegeben ansah, gab es dann Kritik von Rettungsdiensten, die durch das notwendige Abbremsen eine Verlängerung der Fahrzeiten zum Einsatzort bemängelten.

Während die Installation der Bremsschwellen vom Beschluss bis zur Umsetzung gut zwei Jahre gedauert hatte, brauchte es für die Entfernung keine zwei Monate. Im Loitscher Weg im Kannenstieg gibt es weitere „Berliner Kissen“. Sie sollen bislang nicht entfernt werden.