In einer Straße in Magdeburg werden mehrere Temposchwellen installiert. Die Anwohner hatten sich diese gewünscht, weil vor ihren Türen zu viel gerast wird.

Die Berliner Kissen genannten Temposchwellen gibt es bereits am Hasselbachplatz in Magdeburg. Nun folgen weitere.

Magdeburg - Die Stadtverwaltung kündigt in ihrer wöchentlichen Baustellenübersicht an, dass ab 11. November 2024 sogenannte Berliner Kissen in einer Straße installiert werden sollen. Dabei handelt es sich um jene Temposchwellen, die bereits seit einigen Jahren am Hasselbachplatz Autofahrer ausbremsen sollen. Diesen Effekt sollen sie nun auch in der anderen Straße haben.