Terrassen statt Autos: Wie die Stadt den Magdeburger Hasselbachplatz beleben will

Magdeburg - Das „Hyde“ in der Magdeburger Sternstraße war 2021 Vorreiter in Sachen Terrassenbetrieb statt PKW-Stellplätzen am Hasselbachplatz. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Hasselbachplatz-Management war eine feste Holzkonstruktion über mehrere Stellplätze hinweg installiert worden.